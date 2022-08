Ire Bennett bei Vuelta-Abschied aus den Niederlanden erneut Sprintsieger

Der Ire Sam Bennett hat zum Abschluss des Auftakt-Triples der Spanien-Radrundfahrt in den Niederlanden auch in Breda gewonnen. Der Bora-Sprinter behauptete sich nach flachen 193,5 Kilometern wie am Samstag vor Ex-Weltmeister Mads Pedersen (DEN/Trek). Für Bennett war es der insgesamt fünfte Vuelta-Etappensieg. Dritter wurde Daniel McLay (GBR/Arkea). Als Gesamtführender wechselt Edoardo Affini nach Spanien.

Der Italiener übernahm das rote Trikot von seinem Jumbo-Teamkollegen Mike Teunissen, mit dem er am Freitag das Mannschaftszeitfahren gewonnen hatte. Die Rundfahrt wird nach einem Reisetag am Dienstag im Baskenland fortgesetzt. Dort wird auch Gregor Mühlberger als Helfer im Movistar-Rennstall gefordert sein. Der einzige Österreicher im Feld war am Samstag gestürzt und hatte Abschürfungen an der Schulter davongetragen. Die Breda-Etappe beendete er als 62. im Hauptfeld.