Betonschlamm in Kitzbüheler Aschbach geleitet: Hunderte Fische verendet

Kitzbühel – Bereits am Samstag vergangener Woche wurde durch einen Anrainer die Verunreinigung des "Aschbachs" in Kitzbühel festgestellt. Nach Erhebungen teilte die Polizei am Sonntag mit, dass bei einer Baustelle im Stadtgebiet Wasser und Betonschlamm mit einer Pumpe aus der Baugrube und weiter über einen Schlauch in einen Oberflächenkanal eingeleitet worden sein dürfte. Dieser Kanal mündet schließlich im „Aschbach“. Durch die Einleitung verendeten mehrere hundert Fische. Weitere Erhebungen sind im Gange. (TT.com)