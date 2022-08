Halbes Dutzend Treffer und 1800 Fans beim Haie-Fest in Innsbruck

Innsbruck – In der Tiroler Wasserkraft-Arena lachte HCI-Obmann Günther Hanschitz am Sonntag bei der offiziellen Saisoneröffnung und beim Haiefest so richtig das Herz. Zuerst wurde der Nachwuchscup ausgetragen und die hauseigenen Youngsters in der Olympiahalle präsentiert, dann liefen die „neuen“ Haie gegen die Bietigheim Steelers (deutscher Erstligist) vor toller Kulisse aufs Eis und feierten in einem abwechslungsreichen Match einen 6:2-Erfolg.