Barenboim und die Wiener Philharmoniker: Eine tragische Grenzerfahrung

Salzburg – Leider bringt es nichts, um die Sache herumzureden: Daniel Barenboim geht es momentan sehr schlecht. So schlecht, dass sein Konzert mit den Wiener Philharmonikern zum echten Problemfall wurde. Man möchte freilich gerade in niemandes Haut stecken. Wir haben einen Künstler, der den Festspielen über sehr viele Jahre eng verbunden ist und für den Auftritte alles sind. Auf der anderen Seite stellt sich natürlich die Frage, was in so einem Fall von Veranstalterseite her zu tun ist. Schließlich muss es auch – und ganz wesentlich – um künstlerische Qualität gehen!