Erkundung des „Estonia"-Wracks: Fall erneut vor Gericht

Göteborg – Wegen ihrer Erkundungen zum Wrack der 1994 gesunkenen Ostseefähre „Estonia" müssen sich zwei Schweden erneut vor Gericht verantworten. Der Prozess gegen die beiden Skandinavier – ein Dokumentarfilmer und ein Wrackexperte – beginnt am Montag. Sie waren Teil eines Filmteams, das im September 2019 einen Tauchroboter zum Wrack herabgelassen hatte.

Aber: Die Angeklagten könnten nicht verurteilt werden, weil sie dies von einem unter deutscher Flagge fahrenden Schiff aus in internationalen Gewässern getan hätten, entschied das Erstgericht. Demnach ließ sich das Vorgehen nicht nach dem schwedischen Gesetz ahnden, weil Deutschland eine Grabfriedensvereinbarung anders als Schweden und weitere Ostsee-Anrainer nicht unterzeichnet hatte.

Die Staatsanwaltschaft war gegen dieses Urteil in Berufung gegangen – mit Erfolg. Das Berufungsgericht in Göteborg hob das Urteil eines Bezirksgerichts im Februar 2022 auf und schickte den Fall zur erneuten Prüfung an die Vorinstanz zurück. Die Richter waren der Ansicht, dass der Fall gemäß schwedischem Recht überprüft werden könne - auch wenn die Funde letztlich von einem deutschen Schiff aus gemacht wurden.