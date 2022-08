Verletzter Bär wurde mehrfach in Südtiroler Gemeinden gesichtet

Ulten – Ein verletzter Bär wurde laut Südtirol Online (Stol.it) kürzlich mehrfach in den Südtiroler Gemeinde Ulten und St. Pankraz gesichtet. Laut Einschätzung eines Experten sei das Tier nicht aggressiv. So wurde es in der Nähe von Häusern beobachtet, wo es aber nur Gras gefressen habe. Gerissene Tiere oder geplünderte Bienenstöcke gab es demnach nicht.