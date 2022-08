Einbrecher in Innsbruck und Zirl unterwegs: Polizei sucht Zeugen

Innsbruck, Zirl – Zwei Einbruchdiebstähle vom Wochenende beschäftigen derzeit die Polizei in Innsbruck und in Zirl. Ein bisher unbekannter Täter gelangte zwischen Samstag, 12 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr, in einen Baucontainer auf einer Großbaustelle in Innsbruck.

In Zirl laufen Ermittlungen nach einem Einbruch in einem Lokal. Die Tat passierte demnach in der Nacht auf Montag. Die Unbekannten schlugen ein Fenster ein und entwendeten in Folge mehrere Packungen Zigaretten sowie einen Bargeldbetrag im mittleren dreistelligen Eurobereich. Hinweise sind an die Polizei Zirl unter Tel. 059133/7132 erbeten. (TT.com)