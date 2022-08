Wanderer verletzt: Drei Einsätze für Notarzthubschrauber in Tirols Bergen

Symbolfoto. © ZOOM.TIROL

Telfes, Auffach, Hinterriß – Zwei schwer verletzte Wanderer mussten am Montag im Stubaital und in Auffach mit dem Notarzthubschrauber geborgen werden. In Hinterriß fiel einem Mädchen (6) an einem Bach ein Stein auf den Fuß. Auch das Kind wurde in das Krankenhaus geflogen.

Ein 82-Jähriger stieg am Montagnachmittag von der sogenannten Malgrubenscharte in Richtung Axamer Lizum ab. Der Einheimische ging hinter zwei Frauen her, die er zufällig unterwegs getroffen hatte. Plötzlich stürzte der Mann etwa 30 Meter über steiles felsdurchsetztes Gelände ab. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber geborgen und in die Innsbrucker Klinik gebracht.

Wanderer setzte nach Sturz am Schatzberg selbst Notruf ab

Ebenfalls mit dem Hubschrauber geborgen wurde ein Wanderer am Schatzberg in Auffach. Der Deutsche war von der Hohlriedalm talwärts in Richtung Ortsteil Bernau unterwegs, als er vom Wanderweg abkam. Er verirrte sich im Wald. Im unwegsamen, teils felsdurchsetzten Gelände stürzte er einige Meter ab. Dabei erlitt er laut Polizei schwere Verletzungen.

Der Mann konnte selbst einen Notruf absetzten. Nachdem ihn die Bergrettung Auffach lokalisiert hatte, wurde er mittels Tau geborgen und nach Innsbruck geflogen.

Verletztes Kind in Hinterriß geborgen