„Empfindlichkeit nur in einer Richtung“: FPÖ-Chef Kickl im ORF-Sommergespräch

Wien – Von den Sanktionen gegen Russland über die Teuerung bis zu den innerparteilichen Turbulenzen reichte der Themenbogen beim ORF-Sommergespräch mit FPÖ-Chef Herbert Kickl am Montag.

Den Klimawandel redete Kickl trotz der weltweiten Lage – von Dürren bis Überschwemmungen – neuerlich klein: „Man muss zu einer Politik des Augenmaßes finden.“ Man habe Leute in Panik versetzt. Die Folge einer Energiewende sei, dass Energie viel teurer werde. Gas und Öl seien nicht zu verteufeln.

Von Tobias Pötzelsberger und Julia Schmuck angesprochen auf seine scharfe Tonalität – etwa Van der Bellen sei eine „Mumie in der Hofburg“ –, sagte Kickl: „Das ist eine bildhafte Sprache. Und ich stelle die Empfindlichkeit nur in einer Richtung fest.“ Bei Angriffen gegen ihn gebe es „das große Schweigen“. Dann griff Kickl die beiden Interviewer immer wieder verbal an.