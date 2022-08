„Deutsch im Sommer“: Deutschtraining mit Spaßfaktor in Innsbruck

Innsbruck – Damit der Einstieg in die Volksschule spielend leicht gelingt, versammeln sich auch in diesem Sommer wieder insgesamt 34 Kindergartenkinder mit nichtdeutscher Erstsprache beim Projekt „Deutsch im Sommer“. Das Ziel ist klar: sich mit Spiel und Spaß auf den „Ernst des Lebens“ vorzubereiten. Rechtzeitig vor Schulbeginn nutzen sie die Chance, in den Kindergärten Reichenau, Pechegarten und Hötting-West gemeinsam mit Pädagoginnen und Pädagogen ihre Deutschkenntnisse zu trainieren.