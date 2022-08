Polarlichter und Wirbelsturm: "James Webb"-Fotos zeigen Details des Jupiter

Berlin – Neue Aufnahmen einer Kamera des "James Webb"-Teleskops zeigen viele Details des Jupiter. So sind Polarlichter über Nord- und Südpol zu sehen, wie die europäische Raumfahrtagentur ESA und die NASA schreiben . Auch der berühmte Große Rote Fleck des Ringplaneten ist deutlich erkennbar, wenn auch aus physikalischen Gründen in weiß. Der Rote Fleck – ein Wirbelsturm – ist größer als die Erde.

"James Webb" wurde gemeinsam von den Weltraumbehörden in Europa (ESA), den USA (Nasa) und Kanada (CSA) gebaut und war am 25. Dezember an Bord einer Ariane-Trägerrakete vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana ins All gestartet – nachdem es zuvor Kostenexplosionen und immer neue Verschiebungen gegeben hatte. Mitte Juli waren die ersten Aufnahmen des Teleskops veröffentlicht worden und hatten die bislang tiefsten und detailreichsten Einblicke in den Weltraum geliefert. (APA, dpa)