Bergbahn-Mitarbeiter geriet in Ellmau in Maschine: Mittelfinger abgetrennt

Ellmau – Einem 39-jährigen Bergbahn-Bediensteten ist am Dienstagvormittag bei einem Arbeitsunfall in Ellmau der rechte Mittelfinger abgetrennt worden. Zu dem Vorfall kam es gegen 8.45 Uhr, als der Mann bei einer täglichen Kontrolle mit der Hand in die Antriebsmaschine geriet.