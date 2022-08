Merkel erhält UNESCO-Friedenspreis für Aufnahme von Flüchtlingen

Angela Merkel wird für ihren Einsatz in der Flüchtlingskrise 2015 ausgezeichnet.

Paris – Für ihren großen Einsatz in der Flüchtlingskrise ist Deutschlands Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel mit dem Friedenspreis der UNO-Kulturorganisation UNESCO ausgezeichnet worden. "Die gesamte Jury war von ihrer mutigen Entscheidung aus dem Jahr 2015 berührt, mehr als 1,2 Millionen Flüchtlinge insbesondere aus Syrien, dem Irak, Afghanistan und Eritrea aufzunehmen", erklärte der Präsident der Jury und Friedensnobelpreisträger 2018, Denis Mukwege, am Dienstag in Paris.