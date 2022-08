Spanien: Sterbehilfe statt Prozess für verletzten Angreifer

In Spanien hat ein Mann, der bei einem Schusswaffenangriff vier Menschen verletzt hatte und dann selbst schwer verletzt worden war, vor einem geplanten Prozess Sterbehilfe erhalten. Der querschnittsgelähmte Marin Eugene Sabau starb am Dienstag in einem Krankenhaus nahe Barcelona, wie sein Anwalt mitteilte.

Der 46-jährige Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma hatte im Dezember in der katalanischen Hafenstadt Tarragona drei Kollegen und einen Polizisten durch Schüsse verletzt. Er wurde schließlich selbst durch einen Schuss getroffen, der ihn an der Wirbelsäule verletzte. Der Rumäne war seitdem querschnittsgelähmt und verlangte Sterbehilfe.

In Spanien ist die aktive Sterbehilfe seit dem vergangenen Jahr erlaubt. Seitdem wurde das Recht offiziellen Zahlen zufolge von rund 180 Menschen in Anspruch genommen. Erlaubt ist die aktive Sterbehilfe in Europa sonst nur in den Benelux-Ländern Belgien, Luxemburg und den Niederlanden.