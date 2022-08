Martin Traxl im Kunst-Raum Pettneu: Den Leuten aufs Maul geschaut

Pettneu – Für zwei Jahre herrschte im Kunst-Raum Pettneu eine Kunst-Pause. Weniger Corona geschuldet als diversen Baumaßnahmen. In Anbetracht der Weltlage ist die erste Ausstellung mit Werken des aus Flirsch stammenden Karikaturisten Martin Traxl eine geradezu heitere. Wirft er doch einen humorvollen Blick auf die „Problemchen“ der Menschheit.

Man müsse nur genau hinhören bzw. hinsehen und es offenbaren sich die Heiterkeiten des Lebens, meint der seit mehr als zwanzig Jahren mit Feder und Buntstiften tätige Chronist von höchst amüsanten Alltagsgeschichten. Getreu dem Sprichwort „Nix verredt sich leichter wia’s Maul“ findet Traxl für so manch dummen Spruch eine köstliche bildhafte Entsprechung. Zu sehen bis 18. September, Do. und Sa. von 18 bis 19.30 Uhr und So. von 16 bis 18 Uhr. (hau)