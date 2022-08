Tiroler FP hat kein Problem mit NEOS-Absage

Dass NEOS-Spitzenkandidat Dominik Oberhofer für allfällige Koalitionsvarianten eine Kooperation mit den Freiheitlichen via TT dezidiert ausschließt, juckt den FP-Spitzenkandidaten Markus Abwerzger nicht: „Die NEOS sind nicht maßgeblich, wer in Tirol regieren wird.“ Egal, ob in Fragen der Teuerung, der illegalen Migration oder auch der Neutralität, die NEOS seien „meilenweit von der FPÖ entfernt“. Was die aufgeworfene Frage des leistbaren Wohnens betrifft, so fordert Abwerzger eine Gesamtlösung anstelle „einzelner Mogelpackungen“ ein. Die von Schwarz-Grün beschlossene Leerstandsabgabe sei nichts anderes als ein „bürokratischer Tiger“.