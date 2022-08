Wohnungskauf in Österreich: Kleinere Flächen, höhere Preise

Wien – Teuerungen, Komplikationen bei der Rohstoffbeschaffung, steigende Energiekosten: Wer aktuell eine Wohnung kaufen will, muss (noch) tief(er) in die Tasche greifen. Eine aktuelle Erhebung von IMMOunited zeigt, dass 2021 Neubauwohnungen in allen Landeshauptstädten Österreichs teurer und kleiner als Bestandswohnungen wurden. Besonders viel kosteten Neubauwohnungen demnach in Salzburg – im Durchschnitt 443.000 für rund 65 Quadratmeter –, vergleichsweise günstig waren sie in St. Pölten zu kriegen. Hier musste man für rund 69 Quadratmeter im Durchschnitt 226.200 Euro auf den Tisch legen. Die höchsten Preise für Bestandswohnungen wurden in Bregenz erfasst, wo 77 Quadratmeter im Schnitt 375.800 Euro kosteten. St. Pölten führt mit 172.700 Euro für 78 Quadratmetern hingegen auch bei den günstigsten Bestandswohnungen.