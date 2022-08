„Int. Mountain Conference“ an Uni Innsbruck: Gebirgsregionen im Fokus

Insgesamt finden an den vier Tagen mehr als 70 verschiedene Sessions, Workshops und Rahmenveranstaltungen statt. Die Themen reichen dabei unter anderem von den Auswirkungen des Klimawandels auf Gletscher und Permafrost über den Zustand und die Zukunft der Gewässersysteme in Gebirgen, die Folgen von fehlendem Schnee und Eis für Gebirgsregionen, das Aufzeigen von Wegen zur Klimaneutralität, die Bedeutung von Naturschutzgebieten als Instrument einer nachhaltigen Entwicklung bis hin zur touristischen Zukunft höher gelegener Regionen: Wie schaut die künftige Erholung in den Bergen angesichts des Klimawandels aus, welche Interessenkonflikte ergeben sich zwischen Erholungsgebieten und der bedrohten Tier- und Pflanzenwelt. (TT)