Gegen Gewalt an Frauen: Mit der Rikscha von Wattens auf die Seegrube

Was ist genau geplant? Am Samstag, 24. September, starten Happ und seine Vorstandskollegen Sabine Walder und Franko Walder mit der Rikscha durch – um 6 Uhr Früh im Gernot-Langes-Stadion der WSG Tirol in Wattens. Ihr Ziel ist die Innsbrucker Seegrube auf 1900 m Seehöhe, von dort geht es umgehend wieder zurück nach Wattens. Rund 60 Kilometer Strecke und vor allem viele, viele Höhenmeter sind zu bewältigen. Dabei gilt: Je eine/r sitzt in der Rikscha, zwei ziehen oder schieben. Die Herausforderung werde sein, das Gefährt, das mit Passagier bis zu 100 kg wiegt, in die Höhe zu bringen – „und beim Runterfahren zu schauen, dass es nicht zu schnell wird“, lacht Happ, der selbst um die 88 Kilo auf die Waage bringt.