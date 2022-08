Die letzten Vorbereitungen laufen – egal in welcher Volleyball-Liga

Monika Chrtianska, die von Wien nach Belgien wechselt, will heute sich und ihre ÖVV-Kolleginnen gegen Slowenien beklatschen.

Innsbruck – Das Bild hätte einst wohl für mehr Aufmerksamkeit gesorgt: TI-wellwasser-Volley gewährte jüngst in den Sozialen Medien einen ersten Blick auf das neue Bundesliga-Team – mittendrin eine Spielerin noch im gelben Dress des Stadtrivalen VC Tirol. Zugegeben – das erste Mannschaftsfoto folgt erst nächste Woche und doch wäre dieser Anblick einst undenkbar gewesen. Nach dem Rückzug des VCT aus der Bundesliga ist aber alles andes. „Natürlich haben wir Anfragen bekommen. Warum sollte ich Spielerinnen ablehnen, nur weil sie einmal ein gelbes Dress getragen haben?“, fragt TI-Obmann Michael Falkner. So landeten mit Maya Wollin und Nadia Brindlinger nun zwei ehemalige VCTlerinnen bei der TI, um weiter in der höchsten österreichischen Spielklasse zu bleiben. „Auf Positionen, die noch nicht besetzt waren oder kurzfristig frei wurden“, wie Falkner erklärt. Außenangreiferin Eva Stabentheiner wechselt indes nach Wien.