Radfahrer prallte in Innsbruck gegen Auto: schwer verletzt

Innsbruck – Ein Radfahrer hat sich am Mittwoch bei einem Unfall in Innsbruck schwere Verletzungen zugezogen. Der 39-Jährige fuhr laut Polizei gegen 16.50 Uhr am Rennweg Richtung Nordwesten. Dabei übersah er, dass eine entgegenkommende Autolenkerin nach links in die Karl-Kapferer-Straße abbog. Der Radfahrer fuhr rechts hinten gegen das Auto und kam zu Sturz. Der Mann wurde von der Rettung in die Klinik gebracht. (TT.com)