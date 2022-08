32-jähriger Wanderer bei Sturz in Prägraten schwer verletzt

Prägraten am Großvenediger – Ein 32-Jähriger ist am Mittwochvormittag bei einer Wanderung in Osttirol schwer gestürzt. Der Mann ging auf dem Lasörling Höhenweg von Prägraten über die Lasnitzenalm in Richtung Lasörling. Im Bereich der Wanderwegkreuzung Richtung Lasörling/Richtung Mittagskögele rutschte er aus und stürzte zu Boden. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen. (TT.com)