Dance Alps Festival in St. Johann: Tanzfestival begeisterte Teilnehmer

St. Johann i. T. – Vor Kurzem fand mit der internationalen Hauptworkshopwoche das diesjährige Dance Alps Festival in St. Johann seinen Abschluss. „Es war einfach fulminant. Die Teilnehmer nahmen teils weite Anreisen in Kauf – so auch aus New York –, um unserem Festival mit den hervorragendsten Dozenten beizuwohnen“, schwärmt die künstlerische Leiterin des Festivals, Beate Stibig-Nikkanen, noch immer. Die Palette der Kurse reichte von Pilates, Yoga, Ballett, Modern, Contemporary, Lyrical- und Funky Jazz bis Musical. Das in nur fünf Tagen erarbeitete choreografische Programm wurde dann in der großen Abschlusspräsentation dem staunenden Publikum dargeboten.