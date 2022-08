Bergbauernfest in Hall feiert Comeback im Jubiläumsjahr

Innsbruck – Nach zwei Jahren, in denen die Veranstaltung Corona-bedingt als Markt bzw. als Bio-Woche in Szene ging, feiert das große Bio-Bergbauernfest in Hall am 10. September sein Comeback in gewohnter Manier: eben als echtes Fest, bei dem sich heimische Bio-Bergbauen mit ihren Produkten präsentieren.