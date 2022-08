„Eurofighter“ Rapid, Austria und WAC kämpfen um die Gruppenphase

Guido Burgstaller und seine Rapidler peilen den Aufstieg gegen Vaduz an.

Istanbul, Wien, Wolfsberg –Wie viele Fußball-Bundesligisten sind im Herbst neben Salzburg (Champions League) und Sturm Graz (Europa League) in den internationalen Gruppenphasen vertreten? Diese Frage wird heute in den Play-off-Rückspielen beantwortet. Mindestens sind drei, maximal fünf österreichische Vereine qualifiziert.

Europa League: Das Ticket für ein Engagement im zweithöchsten Europacup-Bewerb kann nur noch Austria Wien lösen. Die Violetten stehen heute (19 Uhr) auswärts bei Fenerbahce Istanbul nach der 0:2-Heimniederlage aber mit dem Rücken zur Wand. „Wir fahren nicht hin, um das Spiel abzuschenken. Wir werden alles probieren und uns dort so teuer wie möglich verkaufen“, erklärte Austria-Trainer Manfred Schmid, der auch auf die beiden Offensiv-Rückkehrer Andreas Gruber und Marco Djuricin setzen kann. Sollte das Wunder im Istanbuler Hexenkessel ausbleiben, würde die Austria in die finanziell etwas niedriger dotierte, aber eine höhere Siegwahrscheinlichkeit bietende Conference League umsteigen. Immerhin hatte der LASK dort in der vergangenen Saison durch Startgeld und Prämien kolportierte 6,2 Millionen Euro eingenommen – viel Geld für einen heimischen Bundesligisten.