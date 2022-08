Karwendelmarsch: Wie eine Sammelaktion zum Klassiker mutierte

Am Samstagmorgen, Punkt 6 Uhr, herrscht in Scharnitz Aufbruchsstimmung: Die 2500 Karwendelmarsch-Teilnehmer setzen sich in Bewegung, vorneweg die Läufer.

Innsbruck – Nicht weiter verwunderlich: Als im Dezember 2021 das Internet-Anmeldeportal für die 13. Auflage des Karwendelmarschs geöffnet wurde, gingen die 2500 Startplätze weg wie die warmen Semmeln. Innerhalb von 17 Stunden war die Veranstaltung ausverkauft, das erinnert an Rockkonzerte oder Fußball-Klassiker. Und nicht weniger legendär ist der Lauf zwischen Scharnitz, wo am Samstag (6 Uhr) der Start erfolgt, und Pertisau. Ob 35 km bis zum Ausstieg in der Eng oder doch 52 km (2000 Hm), ob im Laufschritt oder als Walker, spielt keine Rolle.

Dass sich am Samstag um 6 Uhr morgens überhaupt so eine Masse in Bewegung setzt, um die Naturschönheit des Karwendelgebirges mit Besonderheiten wie dem Ahornboden zu erkunden, geht auf eine Hauptvorstandssitzung des Tiroler Skiverbands auf der Hungerburg zurück. Damals im Herbst 1968 ging es um die Finanzierung eines Busses für den nordischen Skinachwuchs. Und um den zu finanzieren, zog man zunächst die Ausrichtung eines Langlauf-Rennens durchs Karwendel in Erwägung. Doch organisatorische Bedenken bis hin zur Lawinengefahr ließ die Initiatoren von der Idee Abstand nehmen – es blieb also nur die sommerliche Marschvariante über Almen und Jöcher von Scharnitz nach Pertisau. Schon 1969 fanden sich rund 1400 Bergfreunde zur Premiere ein – der Beginn einer tollen Geschichte.