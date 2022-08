Stunde der Wahrheit in der NFL: Tiroler Platzgummer hat noch eine Chance

Der Ex-Raider Sandro Platzgummer wusste in den ersten Spielen zu gefallen. Ob er überzeugen konnte, weiß man noch nicht.

Innsbruck – Für den Tiroler Sandro Platzgummer (New York Giants) und den Wiener Bernhard Seikovits (Arizona Cardinals) mutiert der kommende Dienstag zum Tag der Wahrheit, wenn die 32 NFL-Teams ihren Roster auf 53 Spieler trimmen müssen. Die ersten zwei Cut-Runden auf 80 hatten die beiden Österreicher ohne Bangen abwarten können, da sie aufgrund ihres internationalen Spielerstatus geschützt sind.

Bei Platzgummer läuft dieser Schutz aber nächste Woche aus. Der Tiroler kam in den ersten beiden Giants-Testspielen auf insgesamt fünf Läufe und einen Catch und kann sich noch einmal am Sonntag im Testspiel gegen die New York Jets präsentieren. Bei den Giants kämpft Platzgummer mit fünf weiteren Runningbacks um vermutlich vier Kaderplätze, die Chancen sind derzeit eher gering.