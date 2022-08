Autodiebin lieferte sich wilde Verfolgungsjagd durch Tirol und Italien

Wie die Ermittlungen ergaben, hat die in der Schweiz lebende Deutsche am Mittwoch in Imsterberg einen VW Tiguan gestohlen. Mit dem Auto fuhr die 36-Jährige zunächst nach Nassereith und tankte, ohne zu bezahlen. Dann ging‘s weiter nach Samnaun in der Schweiz, wo sie ebenfalls einen Tankbetrug beging. Eine Fahndung war die Folge. Donnerstag gegen 5.15 Uhr ging die Meldung ein, dass die Verdächtige bei Martina die Schweizer Grenze passiert habe. Wenig später wollten Carabinieri die Deutsche in Mals (Südtirol) stoppen. Ohne Erfolg. Ein Beamter, der zur Seite springen musste, wurde verletzt. Auf der Flucht nach Tirol gefährdete die 36-Jährige mehrere Personen.