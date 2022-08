Biber sorgte für Verkehrsstau in Schwaz

Schwaz – In der Nähe der Schwazer Steinbrücke sorgte am Mittwochnachmittag ein Biber für einen kurzzeitigen Verkehrsstau. Das Tier hatte am Innufer einen Baum gefällt, der in der Folge die Bundesstraße (B171) blockierte. Zu Schaden kam niemand, Mitglieder der alarmierten Freiwilligen Feuerwehr Schwaz beseitigten das Verkehrshindernis. (TT)