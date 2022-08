35 Meter abgestürzt: Schwerverletzter Wanderer setzte in Osttirol Notruf ab

Prägraten am Großvenediger – Mit schweren Verletzungen musste ein 51-Jähriger am Mittwoch ins Krankenhaus Lienz eingeliefert werden. Laut Polizei wanderte der Mann gegen 17 Uhr alleine von der Nilljochhütte über den markierten Steig in Richtung Parkplatz der Bodenalm. Auf einer Höhe von 1725 Metern stürzte er über teils senkrecht abfallendes Gelände rund 35 Meter ab – wieso, war zunächst unklar.