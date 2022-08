Polizeikugeln treffen in St. Johann 14-Jährigen: Staatsanwalt ermittelt

St. Johann in Tirol – Ein Knall (vermutlich ein Reifenplatzer), dann schossen die Beamten. Neun Kugeln aus zwei Polizeipistolen trafen das Heck eines entwendeten Klein-Lkw, davon zwei auch einen 14-Jährigen im Fahrzeug. Seine beiden Freunde (13 und 14 Jahre) hatten Glück, sie konnten unverletzt aus dem Auto flüchten. Der getroffene 14-Jährige musste in der Innsbrucker Klinik operiert werden, befand sich aber nicht in Lebensgefahr. Die Projektile hatten seine Hand und die Schulter verletzt.

Die Schüsse fielen am Freitag kurz nach fünf Uhr am Bahnhof von St. Johann. Seither ermitteln Landeskriminalamt, Beamte aus Kärnten und die Innsbrucker Staatsanwaltschaft. „Wegen Verdachts der schweren Körperverletzung“, erklärt Hansjörg Mayr, Sprecher der Staatsanwaltschaft: „Zu prüfen ist auch, ob die Schussabgaben gerechtfertigt waren.“ Gegen die Jugendlichen wird ebenfalls ermittelt.

„Sie waren am Freitag gegen 4.50 Uhr mit dem Transporter in Wörgl unterwegs, der zwei Tage zuvor entwendet worden war“, schildert Wolfgang Weninger vom Landeskriminalamt bei einer Pressekonferenz am Freitagnachmittag. „Zwei Streifenbeamte wollten den Wagen anhalten. Der Lenker flüchtete.“ Mit weit überhöhter Geschwindigkeit ging es auf der B178 in Richtung St. Johann, unterwegs gefährdete der noch unbekannte Lenker bei zwei Überholmanövern andere Verkehrsteilnehmer. In Going stellten zwei St. Johanner Polizisten ihren Streifenwagen quer. Die Sperre wurde umkurvt, die Jagd ging weiter.