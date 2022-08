Spielwiese für Augen und Ohren: „ORF Sound“ ersetzt Radiothek

Der ORF-Generaldirektor präsentierte in Alpbach „ORF Sound“. © Edith Schlocker

Alpbach – Geht es um die Präsentation von News, ist Alpbach zur Forumzeit als Bühne unschlagbar. Und so kamen gestern auch sehr viele – u. a. LH Günther Platter –, als ORF-Generaldirektor Roland Weißmann gemeinsam mit „seinem“ technischen Direktor Harald Kräuter „ihre“ neue Audio-Plattform „ORF Sound“ präsentierten. Mit der sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk vom reinen Podcaster zur multimedialen Plattform mausern soll, so Weißmann.

Und das exakt 25 Jahre nachdem ebenfalls in Alpbach die so genannte „Blaue Seite“ aus der Taufe gehoben worden ist. Die Online-Nachrichtenseite des Öffentlich-Rechtlichen wurde zuletzt hitzig diskutiert. Der Zeitungsverlegerverband VÖZ etwa stört sich an der „zeitungsähnlichen Ausgestaltung“ des gebührenfinanzierten News-Angebots.

„Sound“ wird am 13. September nach einem vierwöchigen hausinternen Testbetrieb gestartet und löst letztlich die bisherige ORF-Radiothek ab. Ersetzt durch eine auch optisch attraktivierte Plattform, die sämtliche Audio-Angebote des ORF in einer App bündelt. Um auf diese Weise die gesamte Breite der ORF-Audiowelt abzubilden: Information, Kultur und Unterhaltung, ergänzt durch programmbegleitende Audio-Elemente. Neben den zwölf Radiosendern des ORF werden aber auch ausgewählte Inhalte aus Radio und TV als Podcasts on demand abrufbar sein. Aufbereitet von einer eigenen ORF-Sound-Redaktion als themenübergreifender Mix.

Dass ausschließlich in den vergangenen sieben Tagen Hörbares in die neue Audioplattform aufgenommen werden darf, ist für Weißmann höchst unbefriedigend. Eine Novellierung des entsprechenden Gesetzes sei nicht zuletzt im Sinn der Nutzer dringend notwendig. Dass die Sieben-Tage-Frist bis Ende des Jahres fällt, gibt sich der ORF-Generaldirektor optimistisch. Und sobald die gesetzlichen Rahmenbedingungen es zulassen, will der ORF auch Privatradios auf „Sound“ mittransportieren. (schlo)