43 verschleppte Studenten in Mexiko: Militär beschuldigt

Im Fall der 43 jüngst für tot erklärten Studenten in Mexiko ist ein hochrangiger Militär direkt beschuldigt worden. Der damalige Kommandant des 27. Infanterie-Bataillons im Bundesstaat Guerrero habe 2014 die Ermordung von sechs der jungen Männer angeordnet, sagte der Staatssekretär im Innenministerium, Alejandro Encinas, am Freitag (Ortszeit). Sterblichen Überreste einiger Opfer waren in den vergangenen Jahren von Gerichtsmedizinern in Innsbruck untersucht worden.