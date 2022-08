Mehr Geld für Wehr- und Zivildiener

Wien – Die Koalitionsparteien ÖVP und Grüne reden über eine Steigerung der Vergütung für die Präsenz- und die Zivildiener. Grünen-Wehrsprecher David Stögmüller strebt eine Erhöhung auf das Niveau der Mindestsicherung von 978 Euro an, sagte er in Standard und Presse. Die ÖVP bestätigt die Verhandlungen, knüpft die Zustimmung aber an das Okay des Koalitionspartners zum mehrjährigen „Budgetpfad“ für das Bundesheer.