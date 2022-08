Bürgermeistertreffen von Ötztal und Passeier

Bürgermeisterin Rosmarie Pamer aus St. Martin in Passeier wusste die Goaßl gekonnt zu schwingen.

Umhausen – Der traditionelle Gedankenaustausch zwischen dem Südtiroler Passeier und dem Nordtiroler Ötztal fand am Donnerstag in Umhausen statt. Ursprünglich von Landeshauptmann Eduard Wallnöfer gefördert, treffen sich auch heute noch Bürgermeister, deren Stellvertreter, Funktionäre und Entscheidungsträger einmal jährlich, abwechselnd in einer der Gemeinden „hüben und drüben“.