Auto landete in Schwaz in Gastgarten: 16-Jähriger verletzt

Schwaz – Großes Glück hatten Lokalbesucher am Freitag kurz vor Mitternacht in Schwaz. Ein 22-jähriger Autolenker fuhr von einer Nebenfahrbahn auf die B 171. Der Pkw mit Heckantrieb übersteuerte laut Polizei auf der nassen Fahrbahn, brach mit dem Heck aus und fuhr in den Gastgarten eines Lokals. Dabei prallte das Fahrzeug gegen mehrere Blumentröge, Stühle, Tische und andere Gegenstände.