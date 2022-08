Volvo C40 Recharge: Elektrisierend kompakt und ungestüm

Absam – Natürlich ist man bei Volvo gespannt darauf, was für ein vollelektrisches Fahrzeug demnächst auf den Markt kommen wird. Die Rede ist von der nächsten XC90-Generation, von der wir erwarten dürfen, dass sie – zumindest in einer Variante – auf Verbrennungsmotoren völlig verzichten kann. Dass Volvo in dieser Richtung etwas machen muss, liegt erstens an den vollmundigen Ankündigungen des Unternehmens selbst, zweitens am Gebaren der Konkurrenz. Hakan Samuelsson, langjähriger Vorstandsvorsitzender der Marke (nun nicht mehr in diesem Amt), hatte immer wieder beteuert, Volvo in Richtung Elektromobilität umzubauen. Ausflüsse davon waren Plug-in-Hybrid-Derivate in verschiedenen Segmenten. Mit einem vollelektrischen Fahrzeug in Großserie ließen sich die Schweden allerdings lange Zeit, erst im Vorjahr kam nach einiger Verzögerung der XC40 Recharge Pure Electric in den Handel. Dem schickte Volvo vor einigen Monaten ein zweites Modell hinterher, den C40.