BMW M8 Gran Coupé: Elegant, mit sportlicher Härte

Innsbruck – Vor Kurzem präsentierten wir hier das Einstiegsmodell in die M-Welt des 8er Gran Coupés – den M850i. Der durfte unter der langgezogenen Motorhaube schon einen V8 mit 4,4 Litern Hubraum mitnehmen, versehen mit „moderat“ anmutenden 530 PS. Dass noch mehr mit dem Turbobenziner möglich ist, zeigt das M8 Gran Coupé und erst recht die Competition-Ausführung. Die kann mit 625 PS und 750 Newtonmetern maximalem Drehmoment aufwarten.

Entsprechend ruppig geht es zur Sache, wenn es gewünscht wird: Von null auf 100 km/h beschleunigt die 5,1 Meter lange Coupé-Limousine in lediglich 3,2 Sekunden. Bei entsprechender Freischaltung lässt sich das Fahrzeug bis zu 305 km/h schnell bewegen – volle Rennstreckentauglichkeit ist damit gegeben, zumal es an Traktion dank des bewährten xDrive-Allradantriebs nicht mangelt. Die Verteilung der Kraft auf beide Achsen ist in vielen Fahrsituationen zweckdienlich, sonst würde wohl manches auf brüchigem Asphalt ungenützt verpuffen. Lenkung und Achtstufenautomatik operieren auf gewohnt-hohem Niveau, auch das Infotainmentdisplay und die digitale Instrumentenanzeige strahlen hohe Wertigkeit aus. Geschmackssache ist die Auslegung des Fahrwerks, selbst bei Comfort ist ihm eine „gesunde“ Härte zu attestieren. Im Vergleich dazu ist der zuvor angesprochene M 850i eine Sänfte sondergleichen.