Zahlreiche Einsätze in Vorarlberg und Teilen Deutschlands nach Unwettern

In Baden-Württemberg, hier in Wiesloch, mussten Keller ausgepumpt werden. © IMAGO/Fabian Geier

Bregenz, Berlin – Nach dem Rekordregen am vergangenen Wochenende hat ein Unwetter in der Nacht auf Samstag mehreren Vorarlberger Feuerwehren neuerlich eine schlaflose Nacht beschert. Die teils starken Niederschläge führten zu 93 Einsätzen in der Nacht, hieß es seitens der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle (RFL) Samstag früh.

Betroffen war erneut der Großraum Bregenz sowie der Raum Vorderland (Bezirk Feldkirch). Zumeist mussten die Feuerwehrleute wegen überschwemmter Keller und überfluteter Unterführungen ausrücken. Die RFL rechnete mit weiteren Nachmeldungen, viele Hausbesitzer stellten die Wassereinbrüche in ihre Keller erst in der Früh fest. Für Samstag prognostizierte die ZAMG weitere Regenfälle für Vorarlberg, teils könnten diese auch kräftig ausfallen.

Höchste Warnstufe in Teilen Deutschlands

Auch über Teile Deutschlands sind Unwetter mit Hagel und Starkregen hinweggezogen. Für mehrere Regionen warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitagnachmittag vor extremen Unwettern - es galt die Warnstufe vier von vier. "Im Osten und in der Mitte schwere Gewitter mit extrem heftigem Starkregen und Hagel (Unwetter)", hieß es. Bis auf den Westen Deutschlands erwartete der DWD starke Gewitter und Unwetter. Im Nordosten, Osten und Süden sei mit schweren Gewittern zu rechnen.

Zwar dürften sich viele Menschen nach der langen Trockenheit über den Regen gefreut haben. Doch manchem hat er auch das Freitagabend-Programm verhagelt. Das Staatsballett Berlin musste beispielsweise wegen des Unwetters eine geplante Schiffstour auf der Spree verschieben. Und die Punkband Die Ärzte sagte ein Konzert auf dem Tempelhofer Feld in Berlin kurzfristig ab. "Achtung: Aufgrund eines aufziehenden Unwetters sind wir gezwungen, die Veranstaltung aus Sicherheitsgründen zu beenden", teilten die Veranstalter am Freitagnachmittag mit. Am Wochenende sind zwei weitere Konzerte geplant. "Die Veranstaltungen am Samstag und Sonntag finden nach aktuellem Stand wie geplant statt."

Ein Konzert der Punkband Die Ärzte wurde aufgrund des Unwetters abgesagt. © IMAGO/Andreas Friedrichs

Auch Rapper Marteria sagte sein für Freitagabend geplantes Konzert in der Berliner Waldbühne ab. Ein Ersatztermin ist bereits gefunden: Am 4. September soll der Auftritt nachgeholt werden, teilte der Veranstalter am Abend auf Twitter mit.