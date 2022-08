Salzburg fertigte Austria Lustenau 6:0 ab, LASK weiter an der Ligaspitze

Salzburg-Kapitän Andreas Ulmer hatte den Ball fest im Blick. © DIETMAR STIPLOVSEK

Austria Lustenau - Red Bull Salzburg 0:6 (0:2)

Salzburg hat im ersten Fußball-Bundesliga-Duell mit Austria Lustenau in der Red-Bull-Ära am Samstag einen Kantersieg gefeiert. Der Serienmeister kam im Spiel Dritter gegen Zweiter auswärts im ausverkauften Reichshofstadion vor 4.478 Zuschauern zu einem 6:0-(2:0)-Erfolg. Die Mannschaft von Trainer Matthias Jaissle fügte damit dem gut in die Saison gestarteten Aufsteiger, der viel Lehrgeld zahlte, in der sechsten Runde die zweite Niederlage zu.

Fernando (16.) und Maurits Kjaergaard (20.) brachten die Gäste mit ihren Treffern schon früh auf die Siegerstraße. Nicolas Capaldo (49.), Noah Okafor (60.), Junior Adamu (78.) und Dijon Kameri (82.) machten es in Hälfte zwei mehr als deutlich für den Favoriten.

TSV Hartberg - SV Ried 2:0 (0:0)

Der TSV Hartberg hat nach drei Niederlagen den Weg zurück auf die Siegerstraße gefunden. Die Oststeirer besiegten die SV Ried in der 6. Runde der Fußball-Bundesliga am Samstag mit 2:0. Debütant Eylong Almog (62.) und Dario Tadic (91.) verschärften die prekäre Situation im Innviertel. Denn Ried hält vor den Spielen gegen den LASK und Salzburg bei vier Punkten und nur einem Sieg. In Hartberg setzte es die dritte Niederlage in Folge.

⚽ Bundesliga, 6. Spieltag 🟢 Samstag: TSV Hartberg - SV Ried 2:0 (0:0) Tore: 1:0 (62.) Almog, 2:0 (91.) Tadic Austria Lustenau - Red Bull Salzburg 0:6 (0:2) Tore: 0:1 (16.) Fernando (Foulelfmeter), 0:2 (20.) Kjaergaard, 0:3 (49.) Capaldo, 0:4 (60.) Okafor, 0:5 (78.) Adamu, 0:6 (82.) Kameri LASK - SCR Altach 4:1 (1:0). Tore: 1:0 (31.) Zulj, 1:1 (61.) Jurcec, 2:1 (64.) Jovicic, 3:1 (80.) Horvath, 4:1 (85.) Koulouris 🟢 Sonntag: Austria Klagenfurt - Austria Wien 17.00 Uhr

Rapid Wien - Sturm Graz 17.00 Uhr

WSG Tirol - WAC 17.00 (TT.com-Live-Ticker)

LASK - SCR Altach

Der LASK ist in der Fußball-Bundesliga weiter an der Spitze. Die Linzer durften sich am Samstag über einen 4:1 (1:0)-Heimsieg gegen Altach freuen. Durch den dritten Sieg in Folge steht bereits fest, dass die Schwarz-Weißen auch nach der 6. Runde Tabellenführer sind. Für die Gäste war es die zweite Niederlage binnen einer Woche.

Robert Zulj (31.) verpasste der Partie mit der 1:0-Führung für den LASK nach einer schönen Kombination den ersten Höhepunkt. Die Altacher zeigten sich im Vergleich zu den vorangegangenen Spielen zwar stabiler und - wie von Trainer Miroslav Klose gefordert - auch mutiger im Vorwärtsgang, kamen aber vorerst zu wenig zum Abschluss. Das änderte sich nach der Pause, doch der verdiente Ausgleich von Jan Jurcec (61.) wurde sofort durch das 2:1 der Linzer beantwortet. Torschütze war Branko Jovicic (64.). Sascha Horvath (80.) und Efthymios Koulouris (86.) sorgten doch noch für einen deutlichen Sieg.

