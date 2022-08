Open Air in Strass: „Juzis“ begeisterten in luftigen Tiroler Höhen

Strass/Zillertal – Die Tiroler Luft knisterte in dem Moment, als die Jungen Zillertaler Mitte August bei ihrer großen Party in Strass die Bühne betraten, aber das ist ja eigentlich nichts Neues. Schon seit mehr als 25 Jahren brechen die Juzis Rekorde. Goldene Schallplatten, ausverkaufte Hallen und Megahits gehören zur Karriere des Erfolgstrios wie eben jedes Jahr ein fulminantes Open Air inklusive neuem Album.

„Und doch ist es immer wieder ein wahnsinnig spannender Moment, wenn wir erstmals neue Songs vor großem Publikum spielen“, attestiert Markus Unterladstätter, der trotz knallvollem Tourplan tiefenentspannt wirkt. Die Fans – so viel ist sicher – haben die aktuellen Hits schon intus und wirkten auch in Strass textsicher.

Musikalisch begeisterten schon am Nachmittag im Vorprogramm Andy Borg, Chris Steger, Francine Jordi, Matty Valentin­o, Markus Wolfahrt und Saggrisch. „Es war auch heuer wieder ein schönes Musikfest mit Gänsehaut-Feeling für uns. Möglich wurde das nur durch die Unterstützung wahnsinnig vieler Menschen. Wir danken ganz besonders allen freiwilligen Helfern, Freunden, der Land­jugend und der Gemeinde Strass, allen Partnern und den involvierten Blaulicht-Organisationen“, so Gitarrist Daniel Prantl.

Seit Beginn des Jahres waren die Juzis in halb Europa unterwegs. Große Bühnen wie das Mega-­Open-Air am Flumserberg in der Schweiz gehörten auch heuer zweifelsohne zu den absoluten Highlights. Und auch die „Kaiserwiesn“ in Wien kommt in diesem Jahr nicht ohne die Hits von Markus, Daniel und Michael aus.