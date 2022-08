Florian Bramböck und Klaus Schubert: Musiker-Legenden auf neuen Wegen

Innsbruck – Als Musiker kommt man um den Schubert einfach nicht herum – weltweit. In Tirol ist es allerdings neben Franz Schubert auch Klaus Schubert, dessen Werk sich rock-, jazz- bzw. popaffine Musiker nicht verschließen können. Dem inzwischen 65-jährigen Gitarristen, Komponisten und Mastermind der legendären Band No Bros gelingt es immer wieder, Musiker verschiedenster Genres für ein gemeinsames Projekt zu begeistern. Im Rahmen des New Orleans Jazzfestivals 2018 begegnete Schubert Sax-Großmeister Florian Bramböck und aus einem spontan gesagten „Wir müssen einmal etwas gemeinsam machen“ entstand jetzt das Album „The Schubert & Bramböck Experience – Jazz/ Metal“.

Musikalisch spielt das 10 Nummern umfassende Album, wie es so schön heißt, alle „Stückeln“, soll heißen, man lotet die stilistische Vielfalt aus. Schon das Gitarren-Intro des ersten Titels „Geile Feile“ lässt an Led Zeppelin ebenso denken wie an Colosseum oder das United Jazz & Rock Ensemble und trifft die Eigendefinition, welche die Platte als Konglomerat aus Hard Rock, Heavy Metal, Jazz und Freejazz definiert, auf den Punkt genau. Kleine Ausflüge in Richtung Lyrik-Rock gibt es auch, wenn Andy Marberger und Sara Koell in „Alles, was bleibt“ vergangener Liebe nachsingen. Geschickt und virtuos verbinden sich in variablen Formationen verschiedenste musikalische Stile, ohne sich im Beliebigen zu verlieren. Irrwitzige Sax-Solos, schräge Trompetenklänge, fetzige Gitarrenriffs, hämmernde Keyboards verschmelzen mit der virtuosen, aber dabei ungeheuer kraftvollen Rhythmus-Maschinerie. Da funkt, rockt und perlt es zwischen allen Taktstrichen. (hau)