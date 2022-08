71-Jähriger nach Einmietbetrug in Seefelder Hotel festgenommen

Seefeld – Vom 18. bis zum 27. August hat sich ein 71-Jähriger unter Angabe eines falschen Namens und einer falschen Adresse in einem Hotel in Seefeld eingemietet, berichtet die Polizei. Im Zuge weiterer Erhebungen konnten dem Deutschen weitere Einmietbetrügereien nachgewiesen werden. Allein durch die Tat in Seefeld entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Der 71-Jährige wurde in das Polizeianhaltezentrum Innsbruck überstellt. (TT.com)