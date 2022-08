Erst die Arbeit, dann die Liebe und das Prominentenleben

Schwedens König Carl Gustaf verliebte sich in die Hostess Silvia Sommerlath bei den Olympischen Spielen 1972, ihre älteste Tochter Victoria in ihren Fitnesstrainer Daniel Westling. Aus ihrer Ehe stammen die Kinder Estelle Silvia und Carl Olof.

Innsbruck –Wie der Vater, so die Tochter: Im schwedischen Königshaus wird Prinzessin Victoria nicht nur einmal ihren Vater Carl XVI. Gustaf auf dem Thron beerben, die Kronprinzessin hat sich bei der Partnerfindung schon an ihrem Herrn Papa orientiert: Der schwedische König lernte schließlich vor genau 50 Jahren seine zukünftige Frau durch deren Arbeit kennen.

Die junge deutsche Silvia Sommerlath war 1972 als VIP-Hostess bei den Olympischen Spielen in München tätig, stach dem damaligen Kronprinzen sofort ins Auge und 1976 ehelichte er die Kaufmannstochter.

Deswegen konnte der König seiner Tochter Victoria auch keine Steine in den Weg zum ehelichen Hafen legen, als diese sich in ihren Personal Trainer Daniel Westling verliebte. 2010 gab sich das Liebespaar in Stockholm bei der kirchlichen Trauung das Jawort.