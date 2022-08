Toter Bub in Fluss in St. Johann: Vater zuvor bei Raub niedergeschlagen

St. Johann – Dramatische Entwicklung im Fall eines tot aufgefundenen Kindes in St. Johann: Wie die Polizei am Nachmittag in einer Aussendung bekanntgab, dürfte der gesundheitlich beeinträchtigte Bub selbst seinen Kinderwagen verlassen haben und in die Kitzbüheler Ache gestürzt sein, wo er etwa 600 Meter weit abgetrieben wurde.