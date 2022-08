Fehlalarm einer Smartwatch in Waidring: 100 Helfer suchten umsonst

Der Fehlalarm einer Smartwatch führte zu einer groß angelegten Suchaktion in Waidring. 100 Helfer waren im Einsatz.

Waidring – So smart dürfte diese Smartwatch doch nicht gewesen sein. In Waidring im Bezirk Kitzbühel sendete die Uhr am Freitag kurz vor 22 Uhr einen Notruf ab. Das führte zu einem Großeinsatz mit knapp 100 Helfern.