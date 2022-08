Tiroler Grüne starten Plakat-Welle, die VP folgt

Innsbruck – Die Koalition fehlt. Zumindest, was im laufenden Wahlkampf zur Landtagswahl am 25. September groß- und kleinflächige Plakatbotschaften betrifft. SPÖ, FPÖ, NEOS, aber auch die Liste Fritz sind bereits seit Tagen unübersehbar im Straßenbild vertreten.

Gestern nun lüfteten die Grünen das Geheimnis zu jener Plakatwelle, die nun lanciert werden soll. Nach dem Motto „Hinschauen, wo’s brennt“ fokussieren sich die grünen Spitzenkandidaten Gebi Mair und Petra Wohlfahrtstätter auf die aktuelle Krisenstimmung, also die Themen Teuerung, Klimarettung und Korruption. „Ich will“ ist stets Teil der inhaltlichen Botschaften. „Wir leben in einer beispiellosen Zeit der multiplen Krisen, die niemanden kaltlässt“, erläutert Mair. Als Grüne wolle man deshalb überall dort ein Auge darauf werfen. In den kommenden Wochen setzen die Grünen auf Straßenwahlkampf, hieß es gestern. „Selbstbeweihräucherung und inszenierte Spektakel“ überlasse man den anderen.