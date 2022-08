Kössen – Am helllichten Tag wurde am Montag in einem Einfamilienhaus in Kössen eingebrochen. Die Tat ereignete sich laut Polizei zwischen 7.20 und 16.45 Uhr, erbeutet wurden Ersparnisse der Bewohner, deren gesamter Schmuck sowie Handtaschen. Die Schadenshöhe ist unbekannt. (TT.com)