Josh in Elbigenalp: Exklusiv-Konzert mit „Expresso & Tschianti“

Am Wochenende gastierte Josh zwei Abende in Folge auf der Geierwally-Bühne in Elbigenalp. „Willkommen zum wohl exklusivsten Josh-Konzert des Jahres. Wir haben eigens für euch die Lieder so arrangiert, wie sie weder im Radio zu hören noch im Internet zu finden sind“, meinte Josh gleich zu Beginn – und er hielt Wort.