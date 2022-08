Alkohol, Party, Homosexualität: Geheime Freiheiten in Saudi-Arabien

Riad – Rami gleitet durch die Nacht, die nächste Zigarette griffbereit. In seiner Windschutzscheibe ziehen die illuminierten Glastürme von Riad vorbei. Mit den zerschlissenen Jeans und dem schwarzen Unterhemd könnte man ihm genauso in Berlin oder London begegnen, aber der junge Künstler hat Saudi-Arabien noch nie verlassen. Seine letzte Beziehung mit einem anderen Mann ist einige Zeit her. Aber wer weiß, wem er am Wochenende begegnet, für Freitag ist eine Techno-Party angekündigt.